Professioni, con EY Law Summit a confronto su funzione legale (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - In uno scenario di grandi trasformazioni per le aziende quale ruolo deve avere la funzione legale? Ne hanno discusso i rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale nel corso dell'EY Law Summit, un incontro organizzato da EY con Aigi – associazione italiana giuristi d'impresa. In apertura del Summit, Stefania Radoccia, managing partner di EY Tax & Law in Italia, ha dichiarato: “Siamo in una fase di trasformazione accelerata delle aziende che per i giuristi d'impresa rappresenta un'importante opportunità per il ripensamento del proprio ruolo. Nella congiuntura attuale, la funzione legale può giocare un ruolo fondamentale nel ridefinire obiettivi, linee guida e governance affinché le aziende si allineino agli obiettivi di crescita ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos/Labitalia) - In uno scenario di grandi trasformazioni per le aziende quale ruolo deve avere la? Ne hanno discusso i rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale nel corso dell'EY Law, un incontro organizzato da EY con Aigi – associazione italiana giuristi d'impresa. In apertura del, Stefania Radoccia, managing partner di EY Tax & Law in Italia, ha dichiarato: “Siamo in una fase di trasformazione accelerata delle aziende che per i giuristi d'impresa rappresenta un'importante opportunità per il ripensamento del proprio ruolo. Nella congiuntura attuale, lapuò giocare un ruolo fondamentale nel ridefinire obiettivi, linee guida e governance affinché le aziende si allineino agli obiettivi di crescita ...

Advertising

TV7Benevento : Professioni, con EY Law Summit a confronto su funzione legale - - aspeciale : RT @scuolanormale: ??'Le professioni del giornalismo: competenze e prospettive' è il titolo dell’incontro organizzato questo pomeriggio dall… - OscarCessari : @_Love_Villains @Luigi13955393 @GiorgiaMeloni È quello che proponete con il cambio di genere delle professioni. Ved… - DigitalCoachIT : ?? L'opinione di Caterina in merito alla sua esperienza con Digital Coach, che è stata per lei una guida per la prop… - scuolanormale : ??'Le professioni del giornalismo: competenze e prospettive' è il titolo dell’incontro organizzato questo pomeriggio… -