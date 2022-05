Primo squillo Junior per Gandolfi a Podgorica (Di venerdì 27 maggio 2022) La 15enne, tesserata per il Tennis Club Parioli, ha battuto Anastasia Bertacchi nella finale tutta italiana del Grade 4 montenegrino conquistando il Primo titolo ITF Junior in singolare della carriera Leggi su federtennis (Di venerdì 27 maggio 2022) La 15enne, tesserata per il Tennis Club Parioli, ha battuto Anastasia Bertacchi nella finale tutta italiana del Grade 4 montenegrino conquistando iltitolo ITFin singolare della carriera

