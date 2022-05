“Prima di sapere cosa avrei mandato in onda mi hanno detto che sarei stato smentito” | la denuncia di Mondani di Report pedinato

(Di venerdì 27 maggio 2022) Non soltanto la perquisizione in casa e nella redazione di: Paolo Mni, giornalista autore delage della trasmissione d’inchiesta su Rai 3 sui collegamenti tra il ftore di Avanguardia Nazionale Stefano Delle Chiaie e la strage di Capaci, ha raccontato di essere anche“seguito, filmato,e ascoltato”. Parlando a Casa Minutella, il talk show prodotto da BlogSicilia, Mni ha spiegato: “Un mese fa fui convocato dalla Procura di Caltanissetta per capire perché io stavo facendo delle interviste. Siccome non avevoinnulla, non avevo scritto nulla, chiesi a loro se l’Ordinamento nostro prevede che sul giornalista venga fatto un lavoro preventivo, su quello che sta pensando, sulle fonti che sta ...

Advertising

matteosalvinimi : Di questo e tanto altro abbiamo parlato sabato a Roma, alla prima tappa del viaggio d'ascolto del Paese. Ascolta e… - AlbertoBagnai : È interessante sapere che Marcella prima del 2020 stava abbastanza bene da catafottersene del resto degli italiani.… - lucianaelefante : @dick_handley @marioadinolfi Bot e account fake? Mi scontro con Adinolfi da prima che tu avessi Twitter, credimi. P… - Antonel52432350 : @Schmit_Henri @emanuelefelice2 Non lo faranno sapere prima delle elezioni ma lo faranno dopo. Una qualche emergenza… - neXtquotidiano : “Prima di sapere cosa avrei mandato in onda mi hanno detto che sarei stato smentito”: la denuncia di #Mondani di… -

Scopriamo cosa c'è dasul famoso make - up artist e sulla sua carriera, passando per alcune ... In seguito ha iniziato a lavorare per Kiko (come commesso e poi come truccatore), che gli ha ......dire che per riuscire a installare le applicazioni sarà innanzitutto necessario installarel' ... anche se non è datoesattamente quando. Passare gratuitamente a Windows 11 A questo ...Prima di parlare della Roma ... mille accuse, mille difficoltà ha saputo tenere la testa concentrata sugli obbiettivi e li ha raggiunti. Mi fanno ridere quelli che parlano dei soldi spesi dalla Roma, ...