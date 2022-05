Potion | testo e significato del nuovo singolo di Calvin Harris

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’incredibile successo delOne Kiss,ritorna a collaborare con la popstar Dua Lipa per una nuova entusiasmante hit,, contenuta all’interno delalbum del dj britannico dal titolo “Funk Wav Bounces Vol. 2“, che uscirà questa estate (sebbene non si sappia ancora la data precisa). Dopo ben quattro anni,e Dua Lipa decidono di collaborare nuovamente. Questa volta, però, insieme a loro vi sarà anche il rapper statunitense Young Thug. Da oggi, quindi,è disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming.DI, ILBRANO DIFEAT. DUA LIPA In the whip on a Tuesday night, ...

Advertising

Tv Sorrisi e Canzoni

", disponibile dal 27 maggio 2022 , continua il percorso iniziato con l'album del 2017 "Funk ... unche parla di come l'amore sia a conti fatti e in estrema sintesi, un'ipnosi fatta di ...PS: nel video Dua Lipa è la sosia di Lulù Selassié Dua Lipa:, il. In the whip on a Tuesday night with the music high And you by my si - i - ide, si - i - ide Top down, and the moon is ... “Potion” di Calvin Harris, Dua Lipa e Young Thug: il primo ascolto