Pomezia | inaugurati due nuovi laboratori di musica e arte alla scuola media Orazio

(Di venerdì 27 maggio 2022)– Nellasono statiduedi, durante la cerimonia sono state affisse due targhe in memoria di Elisa Cafini e Arianna Masciarelli, ex alunne dell’istituto scomparse nel terremoto di Amatrice il 24 Agosto 2016. “Sorridi senza una ragione, sorridi sempre…” e “Non dimenticare di vivere…” le frasi scelte per ricordarle. Presenticerimonia la presidente della CommissioneLuisa Navisse, la Dirigente scolastica Caterina Di Tella, le famiglie e gli amici di Elisa e Arianna, gli studenti e i docenti coinvolti nel progetto. Un ringraziamento particolare vaprofessoressa Cristina Squadrito che ha curato il ...