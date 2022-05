Pomeriggio 5, ‘i 20 euro che ti ha dato Barbara’: Ivano dei Cugini di Campagna zittisce Alessandro Cecchi Paone (Di venerdì 27 maggio 2022) A Pomeriggio 5 è andata in onda un duro scontro tra Ivano Micheletti dei Cugini di Campagna e Alessandro Cecchi Paone. Tutto sarebbe accaduto per una divergenza di opinioni su miracoli e apparizioni. LEGGI ANCHE: — Laura Maddaloni attacca Luxuria a Pomeriggio 5: l’intervento di Barbara D’Urso che reagisce così Ivano più volte infatti ha raccontato che durante la sua drammatica esperienza del coma, dovuto da un improvviso ictus, gli è apparsa la Madonna. Alessandro Cecchi Paone si è spesso schierato a favore della scienza e contro sedicenti racconti di apparizioni miracolose, e lo ha fatto anche in questo caso: “Ivano non dice mai che è salvo grazie all’intervento dei medici, non alla Madonnina ... Leggi su funweek (Di venerdì 27 maggio 2022) A5 è andata in onda un duro scontro traMicheletti deidiPaone. Tutto sarebbe accaduto per una divergenza di opinioni su miracoli e apparizioni. LEGGI ANCHE: — Laura Maddaloni attacca Luxuria a5: l’intervento di Barbara D’Urso che reagisce cosìpiù volte infatti ha raccontato che durante la sua drammatica esperienza del coma, dovuto da un improvviso ictus, gli è apparsa la Madonna.Paone si è spesso schierato a favore della scienza e contro sedicenti racconti di apparizioni miracolose, e lo ha fatto anche in questo caso: “non dice mai che è salvo grazie all’intervento dei medici, non alla Madonnina ...

