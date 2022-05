Politiche energetiche e crisi ucraina, audizione di Cingolani e Cavallari (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA – Lunedì 30 maggio, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia di Politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di Politiche sociali e di crisi ucraina, svolgono le seguenti audizioni: ore 14.30 Lilia Cavallari, Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio; ore 15.30 Roberto Cingolani (foto), Ministro della Transizione ecologica. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 27 maggio 2022) ROMA – Lunedì 30 maggio, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, le Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 50 del 2022, recante misure urgenti in materia dinazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia disociali e di, svolgono le seguenti audizioni: ore 14.30 Lilia, Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio; ore 15.30 Roberto(foto), Ministro della Transizione ecologica. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Politiche energetiche e crisi ucraina, audizione di Cingolani e Cavallari - Agenparl : Politiche energetiche e crisi ucraina, audizione Cavallari, Presidente Upb, e Ministro Cingolani - Lunedì alle 14.3… - Agenparl : Politiche energetiche e crisi ucraina, audizione Cavallari, Presidente Upb, e Ministro Cingolani - Lunedì alle 14.3… - VedeleAngela : RT @GAngrilli: Non è stata la #UE a mettere limiti alla produzione di agrumi, olio di oliva, vino, carne e latte? Non sono le politiche ene… - add966 : RT @GAngrilli: Non è stata la #UE a mettere limiti alla produzione di agrumi, olio di oliva, vino, carne e latte? Non sono le politiche ene… -