Pnrr, da ministero del Turismo e Cdp 150 mln per il patrimonio turistico ricettivo italiano (Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) - Avviare un processo di valorizzazione e riqualificazione di immobili turistico-ricettivi per rendere più competitivo il settore, particolarmente colpito dalla crisi pandemica degli ultimi anni. Con questo obiettivo parte oggi il bando per la selezione di almeno 12 immobili sul territorio nazionale da acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre 2025. L'operazione avverrà attraverso un Fondo immobiliare gestito da Cdp Immobiliare Sgr, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), e sottoscritto dal ministero del Turismo (Mitur) con l'impiego di 150 milioni di euro di risorse Pnrr. L'intervento rientra nell'ambito del progetto Pnrr che mira alla valorizzazione, alla competitività e alla tutela del patrimonio turistico-ricettivo

