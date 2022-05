Pnrr, da Citta Metropolitana due milioni di euro per il lungomare di Cerveteri (Di venerdì 27 maggio 2022) Cerveteri – “Il Comune di Cerveteri si è aggiudicato 2 milioni di uuro di fondi del Pnrr dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione del secondo lotto di lavori sul lungomare dei Navigatori Etruschi. Questo finanziamento si andrà ad aggiungere al finanziamento di oltre 700mila euro ottenuto dalla Regione Lazio e allo stesso tempo permetterà all’Amministrazione comunale di svincolare e devolvere in altre opere pubbliche il mutuo acceso per la realizzazione dei lavori”. Ad annunciarlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri e Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale. “Con l’aggiudicazione di questo contributo supera i 6 milioni di euro la quantità di opere che il Comune ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 27 maggio 2022)– “Il Comune disi è aggiudicato 2di uuro di fondi deldalla Cittàdi Roma Capitale per la realizzazione del secondo lotto di lavori suldei Navigatori Etruschi. Questo finanziamento si andrà ad aggiungere al finanziamento di oltre 700milaottenuto dalla Regione Lazio e allo stesso tempo permetterà all’Amministrazione comunale di svincolare e devolvere in altre opere pubbliche il mutuo acceso per la realizzazione dei lavori”. Ad annunciarlo è Alessio Pascucci, Sindaco die Consigliere della Cittàdi Roma Capitale. “Con l’aggiudicazione di questo contributo supera i 6dila quantità di opere che il Comune ...

