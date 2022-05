Playoff Serie C | Palermo-FeralpiSalò sarà “Match of the Week” su Eleven Sport

Advertising

DiMarzio : #SerieB I Il @ACMonza batte 2-1 il @PisaSC: tutto aperto in vista della finale di ritorno dei #playoff - infoitsport : Playoff Serie B, Monza-Pisa 2-1: il futuro è ancora tutto da decidere - infoitsport : Serie B, giudice sportivo finale di andata dei playoff: nessun squalificato, ma multa al Pisa - infoitsport : Calcio: Serie B. Finale ritorno playoff, Mariani arbitra Pisa-Monza - CalcioTime_it : Nella finale d'andata dei playoff di Serie B, il Monza supera il Pisa 2-1. #DanyMota #Finale #Monza #Pisa… -

Alle 20.30, il Ravenna, formazione che domenica concluderà la sua stagione agonistica con la finalediD, affronterà in amichevole la nazionale italiana trapiantati. s è un'associazione ......di domenica alle ore 16 a Sanremo e il pubblico biancorosso, nonostante la distanza e la giornata di prevedibile traffico, ha allestito un esodo come non si ricordava dai tempi dellaB. ...Play off, il ritorno: l'Active Network Futsal, domani, sarà impegnata al PalaConi di Cagliari. Si riparte dal 2 a 0 del Palacus in favore dei sardi del 360 GG. Una vittoria vale la promozione in serie ...Il Palermo ha espugnato il "Lino Turina" di Salò nella semifinale di andata dei playoff di Serie C, prestazione strepitosa della compagine di Baldini che ha concluso con una vittoria per 3-0 sui ...