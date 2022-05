Pirlo favorito per la panchina della Cremonese (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la decisione di Fabio Pecchia di lasciare la panchina dopo la promozione in massima serie, la Cremonese si è messa alla ricerca del suo successore che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere Andrea Pirlo, reduce da un anno di inattività dopo l’esperienza alla Juventus con la quale ha conseguito due trofei e la qualificazione in Champions League. Perché la Cremonese pensa a Pirlo? Il Maestro viene considerato l’uomo giusto per dare seguito allo straordinario lavoro svolto dal suo predecessore al timone dei grigiorossi. Un profilo giovane, con una idea di calcio efficace e moderna. Oltrettutto conosce bene il ds Ariedo Braida, per i trascorsi al Milan, e ha dimostrato di saper gestire e lavorare bene con giocatori giovani. L’ex campione del mondo è stato avvistato in città proprio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la decisione di Fabio Pecchia di lasciare ladopo la promozione in massima serie, lasi è messa alla ricerca del suo successore che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere Andrea, reduce da un anno di inattività dopo l’esperienza alla Juventus con la quale ha conseguito due trofei e la qualificazione in Champions League. Perché lapensa a? Il Maestro viene considerato l’uomo giusto per dare seguito allo straordinario lavoro svolto dal suo predecessore al timone dei grigiorossi. Un profilo giovane, con una idea di calcio efficace e moderna. Oltrettutto conosce bene il ds Ariedo Braida, per i trascorsi al Milan, e ha dimostrato di saper gestire e lavorare bene con giocatori giovani. L’ex campione del mondo è stato avvistato in città proprio ...

Advertising

RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: Cremonese, c'è Pirlo in pole. Udinese: è Semplici il favorito #Sportmediaset #mercatoallenatori #Pirlo - sportmediaset : Cremonese, c'è Pirlo in pole. Udinese: è Semplici il favorito #Sportmediaset #mercatoallenatori #Pirlo… - filippocrudo : @piattone63 @fralittera @marifcinter Perché Pirlo ha fatto uguale ed è stato dichiarato fallimentare. Quando sei fa… - ilgiornale : Pirlo: 'Vinto senza essere favorito. Come la mia Italia mondiale' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Scudetto Milan, Pirlo: 'Come Italia 2006, vinto non da favorito' L'ex rossonero esalta poi Tonali: 'Andava solo aspettato' -