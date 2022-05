Pippo Russo: «In Italia c’è un deficit di cultura identitaria del tifo, ci si deve preparare all’arrivo dei fondi» (Di venerdì 27 maggio 2022) Al convegno «Calcio e neoliberismo» è intervenuto Pippo Russo, sociologo, saggista, giornalista e scrittore che studia il calcio. E per raccontare il rapporto tra il calcio e le trasformazioni del mercato, in particolare con l’economia neoliberale, ha raccontato la storia del Belenenses, il club portoghese che si è additittura scisso: da una parte la società per azioni, dall’altra il club. È una scissione che in Italia facciamo fatica addirittura a comprendere. In Italia c’è un deficit di cultura comunitaria e identitaria del tifo. Io studio molto attentamente la realtà portoghese, perché ritengo che sia esemplare di tutti i processi di finanziarizzazione del calcio. Quando devo dare l’idea di questo deficit di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 maggio 2022) Al convegno «Calcio e neoliberismo» è intervenuto, sociologo, saggista, giornalista e scrittore che studia il calcio. E per raccontare il rapporto tra il calcio e le trasformazioni del mercato, in particolare con l’economia neoliberale, ha raccontato la storia del Belenenses, il club portoghese che si è additittura scisso: da una parte la società per azioni, dall’altra il club. È una scissione che infacciamo fatica addirittura a comprendere. Inc’è undicomunitaria edel. Io studio molto attentamente la realtà portoghese, perché ritengo che sia esemplare di tutti i processi di finanziarizzazione del calcio. Quando devo dare l’idea di questodi ...

