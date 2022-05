Pillon ha già iniziato la sua campagna elettorale. Come? Contro i diritti delle donne (Di venerdì 27 maggio 2022) di Jakub Stanislaw Golebiewski Simone Pillon ha già cominciato la sua campagna elettorale e la conduce colpendo il suo bersaglio preferito, le donne e i loro diritti. Due sono i binari sui quali sta facendo propaganda elettorale: il suo disegno di legge 735, accantonato ma riesumato con l’arroganza di farlo approvare, e l’abrogazione della legge 194. Il 21 maggio a Roma si è tenuta la manifestazione “Scegliamo la vita” promossa dalle associazioni Pro Vita e Famiglia e Family Day Contro “la legge 194, l’eutanasia e l’inverno demografico” e lui era lì a sfilare da piazza della Repubblica fino a San Giovanni. I promotori sono gli stessi che organizzarono il World Family Congress di Verona nel marzo del 2019 con personaggi vicini all’estremismo di destra. I cosiddetti Pro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) di Jakub Stanislaw Golebiewski Simoneha già cominciato la suae la conduce colpendo il suo bersaglio preferito, lee i loro. Due sono i binari sui quali sta facendo propaganda: il suo disegno di legge 735, accantonato ma riesumato con l’arroganza di farlo approvare, e l’abrogazione della legge 194. Il 21 maggio a Roma si è tenuta la manifestazione “Scegliamo la vita” promossa dalle associazioni Pro Vita e Famiglia e Family Day“la legge 194, l’eutanasia e l’inverno demografico” e lui era lì a sfilare da piazza della Repubblica fino a San Giovanni. I promotori sono gli stessi che organizzarono il World Family Congress di Verona nel marzo del 2019 con personaggi vicini all’estremismo di destra. I cosiddetti Pro ...

