Pierfrancesco Favino, la compagna storica non può sposarlo: il sorprendente motivo (Di venerdì 27 maggio 2022) La rivelazione della storica compagna dell’attore italiano Pierfrancesco Favino, la quale ha già due figli con l’acclamato interprete Il cinema italiano attuale vanta un buon numero di ottimi ed eccellenti interpreti, anche in ambito maschile. Attori che trasmettono credibilità sul set, ma anche grandissimo fascino e charme nei confronti del pubblico ‘interessato’. Uno dei più L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) La rivelazione delladell’attore italiano, la quale ha già due figli con l’acclamato interprete Il cinema italiano attuale vanta un buon numero di ottimi ed eccellenti interpreti, anche in ambito maschile. Attori che trasmettono credibilità sul set, ma anche grandissimo fascino e charme nei confronti del pubblico ‘interessato’. Uno dei più L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

WeCinema : Standing ovation per Mario Martone e il suo 'Nostalgia', interpretato magistralmente da Pierfrancesco Favino. Un tr… - WeCinema : Nove minuti di applausi per 'Nostalgia' di Mario Martone. Pierfrancesco Favino favoloso. #Cannes2022 - WeCinema : Il debutto internazionale per Mario Martone è arrivato con 'Nostalgia', in concorso al Festival di Cannes. ?? Protag… - tvsvizzera : Intervista al regista Mario Martone e all'attore Pierfrancesco Favino che con il film 'Nostalgia' sono in concorso… - LuigiFelaco : @OptiMagazine intervista in esclusiva Francesco Di Leva, coprotagonista di #Nostalgia di #Martone, insieme a Pierfr… -