Piazza San Carlo, le motivazioni della sentenza: “Assenza di gestione dell’emergenza, ma non tutti hanno stessa colpa” (Di venerdì 27 maggio 2022) L’Assenza di qualsiasi gestione dell’emergenza sarebbe alla base della tragedia di Piazza San Carlo, ma non tutti avrebbero la stessa colpa. E’ quanto si legge nelle motivazione della sentenza da parte della Corte d’Assise di Torino per il processo relativo a quanto accaduto il 3 giugno 2017, quando in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid il panico portò alla fuga e a 1500 feriti e due morti. La corte torinese si era pronunciata per tre condanne e 6 assoluzioni: i giudici, ripercorrendo la giurisprudenza in materia di cooperazione colposa, non hanno accolto la tesi della procura secondo la quale ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 27 maggio 2022) L’di qualsiasisarebbe alla basetragedia diSan, ma nonavrebbero la. E’ quanto si legge nelle motivazioneda parteCorte d’Assise di Torino per il processo relativo a quanto accaduto il 3 giugno 2017, quando in occasionefinale di Champions League Juventus-Real Madrid il panico portò alla fuga e a 1500 feriti e due morti. La corte torinese si era pronunciata per tre condanne e 6 assoluzioni: i giudici, ripercorrendo la giurisprudenza in materia di cooperazione colposa, nonaccolto la tesiprocura secondo la quale ...

Advertising

nzingaretti : I resti dell’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone, Quarto Savona 15, dove viaggiavano gli agenti Antonio… - gualtierieurope : Da oggi, per iniziativa della Regione Lazio, a piazza San Silvestro sarà possibile vedere la teca contenente Quarto… - MariaTikas : Impresionante la Piazza San Carlo #UWCLfinal @sport - nuovasocieta : Piazza San Carlo, le motivazioni della sentenza: “Assenza di gestione dell’emergenza, ma non tutti hanno stessa col… - Luxgraph : Piazza San Carlo, la corte di Assise di Torino: 'Non tutti responsabili' -