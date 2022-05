Perisic Tottenham | sprint degli Spurs | Conte spinge per il croato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 maggio 2022)per lui!lo rivuole per rinforzare la sua squadra: le ultime sul futuro dell’esternoIleffettua il sorpasso su Juve e Chelsea percon un’offerta di un biennale a sei milioni di euro. E’ quanto riportato da Gianluca Di Marzio.com.rivuole l’esternoin scadenza di contratto con l’Inter per rinforzare glicon un giocatore di esperienza, come richiesto proprio dal tecnico. Entro lunedìdarà la sua risposta definitiva al, mentre i nerazzurri aspettano per capire cosa fare con il rinnovo L'articolo proviene da Calcio News 24.