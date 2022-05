“Perché sono stupida!”: Dolcenera, il rimorso per la sua decisione (Di venerdì 27 maggio 2022) A distanza di anni, Dolcenera ha parlato del suo grande rimorso per l’incredibile decisione presa: “Perché sono stupida”, cos’è successo. Vi è mai capitato di fare delle scelte di cui col senno di poi vi siete amaramente pentiti? A Maria De Filippi, si! Ricordate quando, alcuni anni fa, la padrona di casa di Amici ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 27 maggio 2022) A distanza di anni,ha parlato del suo grandeper l’incredibilepresa: “stupida”, cos’è successo. Vi è mai capitato di fare delle scelte di cui col senno di poi vi siete amaramente pentiti? A Maria De Filippi, si! Ricordate quando, alcuni anni fa, la padrona di casa di Amici ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

AlbertoBagnai : Ci sarebbe da chiedersi perché gli italiani debbano subire simili élite, prostrate non tanto ai poteri forti quanto… - AlbertoBagnai : I crediti fiscali immobilizzati nei cassetti fiscali dei contribuenti. Oltre cinque miliardi di liquidità inoperosa… - GiovaQuez : Rovelli: 'La guerra CIVILE in Ucraina in cui la Russia è intervenuta. Perché ci sono ucraini che combattono contro… - duro_lavoro : RT @PenelopeVr46: @AlexBazzaro Continuare a estremizzare un referendum (come fece Renzi sulla Costituzione) non è mai una saggia idea Smet… - glolibri1 : @Trenchap Sto sopprimendo l'istinto di rispondere, mi limito a interagire con chi conosco un po' di più e blocco, s… -