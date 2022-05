Perché l’Italia ha revocato il cavalierato al premier russo Mishustin (Di venerdì 27 maggio 2022) Era l’agosto del 2020 quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia a Mikhail Vladimirovich Mishustin, primo ministro russo. Un atto dal grande valore politico senza dubbio, ma che trave la sua origine anche dalla precedente attività dell’attuale capo dell’esecutivo di Mosca. Quella cioè InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) Era l’agosto del 2020 quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia a Mikhail Vladimirovich, primo ministro. Un atto dal grande valore politico senza dubbio, ma che trave la sua origine anche dalla precedente attività dell’attuale capo dell’esecutivo di Mosca. Quella cioè InsideOver.

Advertising

ilfoglio_it : Quattro milioni di morti per fame in sei mesi, il più grande massacro del XX secolo dopo la Shoah. L’Holodomor, la… - lauraboldrini : Al Comitato #DirittiUmani di @Montecitorio l’audizione di L. Souief, madre dell’attivista egiziano #Alaa Abd-el Fat… - il_pucciarelli : Qualche anno fa sarebbe stato sconvolgente pensare il Pd al governo con Forza Italia. Tre anni fa sarebbe stato sco… - _the_lobster_ : RT @gianlupax: Myrta Merlino: 'Perché Putin ha scelto l'Italia per queste operazioni di disinformazione?' Rula Jebreal: 'Come dice Hannah A… - cavetibi : RT @gianlupax: Myrta Merlino: 'Perché Putin ha scelto l'Italia per queste operazioni di disinformazione?' Rula Jebreal: 'Come dice Hannah A… -