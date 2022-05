Pensioni INPS, sconto per le mamme: quando potranno andarci (Di venerdì 27 maggio 2022) L’INPS comunica delle importanti novità per quanto riguarda il pensionamento delle donne madri lavoratrici. Ecco cosa cambia Arriva direttamente dall’INPS una importante comunicazione per quanto riguarda le Pensioni. I chiarimenti arrivano dopo alcune modifiche contenute nella Legge di Bilancio e riguardano non solo artigiani ed operari ma anche disoccupati e le mamme. Tutte le novità, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 27 maggio 2022) L’comunica delle importanti novità per quanto riguarda il pensionamento delle donne madri lavoratrici. Ecco cosa cambia Arriva direttamente dall’una importante comunicazione per quanto riguarda le. I chiarimenti arrivano dopo alcune modifiche contenute nella Legge di Bilancio e riguardano non solo artigiani ed operari ma anche disoccupati e le. Tutte le novità, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Pensioni INPS sconto per le madri: quando potranno andarci - #Pensioni #sconto #madri: #quando - Roberto007247 : @norbyti06 Sarebbe bello la pensione è pagata con i contributi che inps prende dagli stipendi il 33% il tutto poi… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni giugno 2022, non sono in anticipo a giugno 2022, l’INPS lo… - emaisi81 : @LelloConso Ti dico una cosa che non vi chiara. Anche il dipendente si paga le malattie e le ferie. Ogni mese il so… - ButturiniLuigi : @MarcoRizzoPC Salvini dice: 'No al ritorno della legge Fornero', abbiamo cambiato la Fornero ecc.. Ma non lo sa ch… -