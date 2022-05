Penalizzante | opprimente | praticamente unico | fenomenologia del famigerato “Ambiente romano” e di come Mourinho lo ha trasformato in un’arma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) Pronunciare quelle due parole significava evocare un’antica maledizione, materializzare davanti ai propri occhi uno di quei mostri che abitano le favole dei bambini. Entità eteree e sfumate, ma che si portano dietro paure assolutamente concrete. È andata avanti così per trent’anni. Almeno fino a una notte di fine maggio trascorsa con il fiato sospeso sotto il cielo di Tirana. Perché è su quel prato verde alla periferia del mondo calcistico che la storia è cambiata, che Wile E. Coyote ha preso finalmente il suo Beep Beep. Il merito è tutto di José, l’uomo rende i miracoli sempliciun gioco di prestigio. Il portoghese ha vinto una coppa europea con una squadra che le finali continentali le aveva solo perse. Prima contro il Liverpool in Coppa dei Campioni. Poi contro l’Inter in Coppa Uefa. Ma José, l’uomo che aveva detto di venire subito ...