**Pd: Letta, 'mai con Fdi, basta con cose strampalate'** (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Noi con Fdi non abbiamo nulla a che fare e mai avremo nulla a che fare, mai nessuna forma di alleanza di nessun tipo. Lo dico perchè ogni tanto sui giornali leggo cose strampalate e non voglio ci siano dubbi". Così Enrico Letta con Nicola Fratoianni a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta. "Noi l'anno prossimo faremo una coalizione insieme per battere destre, vinceremo e daremo all'Italia un governo democratico e progressista per un'Italia moderna e inclusiva, quella in cui vogliamo vivere domani". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Noi con Fdi non abbiamo nulla a che fare e mai avremo nulla a che fare, mai nessuna forma di alleanza di nessun tipo. Lo dico perchè ogni tanto sui giornali leggoe non voglio ci siano dubbi". Così Enricocon Nicola Fratoianni a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con il candidato sindaco Michele Foggetta. "Noi l'anno prossimo faremo una coalizione insieme per battere destre, vinceremo e daremo all'Italia un governo democratico e progressista per un'Italia moderna e inclusiva, quella in cui vogliamo vivere domani".

Advertising

vitopetrocelli : No, no… Guai a dire che l’Italia è un Paese co-belligerante… Draghi aggira la Costituzione come un Renzi qualsiasi.… - GiovaQuez : Letta (PD): 'Non si può accettare che i confini di un paese siano cambiati con i carri armati. E' una logica del No… - matteosalvinimi : Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Itali… - misstalgiesh : RT @Erica43581765: Nessuna Correlazione. #GreenPass #Draghi #Draghistan #DraghiVattene #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #Ter… - danieledv79 : RT @laura_ceruti: Ma i congressi nel PD non li fanno più? Conte non lo vogliono più nel M5S ma detta legge nel PD e a Letta va tutto bene!!… -