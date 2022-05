Pd: Letta, 'coalizione larga e vincente o non ci sarà Draghi ma destra al governo' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Noi sappiamo benissimo cosa vorrebbe dire se noi non fossimo in grado di costruire una coalizione larga e vincente: l'alternativa non sarebbe Draghi, no. Sarebbe il primo vero governo della destra guidato da Salvini o Meloni. Il che rendere renderebbe il nostro Paese un'eccezione in Europa". Così Enrico Letta a un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con Nicola Fratoianni per il candidato sindaco Michele Foggetta. Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Noi sappiamo benissimo cosa vorrebbe dire se noi non fossimo in grado di costruire una: l'alternativa non sarebbe, no. Sarebbe il primo verodellaguidato da Salvini o Meloni. Il che rendere renderebbe il nostro Paese un'eccezione in Europa". Così Enricoa un'iniziativa elettorale a Sesto San Giovanni con Nicola Fratoianni per il candidato sindaco Michele Foggetta.

