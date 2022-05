Pd e M5s al voto da avversari. Saltano gli schieramenti: il caso di Somma (Di venerdì 27 maggio 2022) Per capire l'era della liquidità politica e della fragilità delle coalizioni bisogna leggere il caso di scuola di Somma Vesuviana. Comune nell'hinterland napoletano di circa 35 mila abitanti, che va al voto nell'imminente tornata del 12 giugno. Qui, le coalizioni sono saltate, disgregate, in qualche caso sparite. E si ripropone il bipolarismo. Sì, solo che è tra Pd e Movimento 5 Stelle. Così, mentre Enrico Letta si affanna a costruire il campo largo con un esitante Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, nel comune campano i due partiti sono in corsa l'un contro l'altro armati. Mentre il centrodestra addirittura non ha presentato candidature. Il Movimento 5 Stelle appoggia il sindaco uscente Salvatore Di Sarno, e promotore dell'operazione è il deputato pentastellato Gianfranco Di Sarno (nessuna parentela, solo un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Per capire l'era della liquidità politica e della fragilità delle coalizioni bisogna leggere ildi scuola diVesuviana. Comune nell'hinterland napoletano di circa 35 mila abitanti, che va alnell'imminente tornata del 12 giugno. Qui, le coalizioni sono saltate, disgregate, in qualchesparite. E si ripropone il bipolarismo. Sì, solo che è tra Pd e Movimento 5 Stelle. Così, mentre Enrico Letta si affanna a costruire il campo largo con un esitante Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, nel comune campano i due partiti sono in corsa l'un contro l'altro armati. Mentre il centrodestra addirittura non ha presentato candidature. Il Movimento 5 Stelle appoggia il sindaco uscente Salvatore Di Sarno, e promotore dell'operazione è il deputato pentastellato Gianfranco Di Sarno (nessuna parentela, solo un ...

