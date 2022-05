Pd | domani Agorà su ddl Zan a Padova con Letta

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Approda sabato 28 maggio a'Non ci arrendiamo. Dalle piazze al Parlamento', il viaggio delledemocratiche dal nord al sud del Paese per rilanciare i temi del ddl Zan". Si legge in una nota del Pd. "Ai Giardini dell'Arena, in corso Giuseppe Garibaldi, ne discuteranno assieme ad Alessandro Zan, primo firmatario del disegno di legge, e al segretario del Partito Democratico Enrico, il sindaco diSergio Giordani, le associazioni che si battono contro i crimini d'odio, attivisti, esponenti del Pd, esperti. Interverranno tra gli altri Sabrina Doni, segretaria provinciale Pd, Etta Andreella (SAT, Servizio Accoglienza Trans), Emma Ruzzon (Rappresentante degli studenti universitari di), Laura Bisetto, Chiara Cuccheri (Arcigay ...