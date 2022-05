Advertising

Parigi si prepara per la finale di Champions League

Tutto pronto afra l'Hotel de Ville e Saint Denis per la finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid, fra tifosi a caccia di biglietti e residenti emozionati. 27 maggio 2022...UEFA Champions League in programma sabato 28 maggio alle ore 21 allo Stade de France di, con ... Sky Sport sia raccontare un'estate mai così ricca di eventi sportivi con protagonisti i ... Parigi si prepara per la finale di Champions League Roma, 27 mag. (askanews) - Tutto pronto a Parigi fra l'Hotel de Ville e Saint Denis per la finale di Champions League fra Liverpool e Real Madrid, fra tifosi a caccia di biglietti e residenti ...Andy Robertson, difensore del Liverpool che domani affronterà il Real Madrid nella finale di Parigi ha parlato in conferenza stampa: "Non ho nessun pensiero, abbiamo un avversario fantastico davanti.