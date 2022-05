Parcheggio abusivo in area della Regione Campania, denunciato (Di venerdì 27 maggio 2022) Un'area di circa mille metri quadrati della Regione Campania, adibita abusivamente a Parcheggio, è stata sequestrata dai Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) che hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Un'di circa mille metri quadrati, adibita abusivamente a, è stata sequestrata dai Carabiniericompagnia di Giugliano in(Napoli) che hanno ...

