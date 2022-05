Paola Di Benedetto ha ritrovato l' amore? «Vista baciarsi con il famoso cantante»

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 27 maggio 2022) Non è nemmeno iniziata l'estate e già impazza il gossip con nuovi amori in partenza. A quanto pareDiavrebbel'dopo l'addio alcuni mesi fa a Federico Rossi (dell'ex duo Benji e Fede). Di chi si tratta? Si tratta delmilanese Rkomi. A lanciare l'indiscrezione il blogger Amedeo Venza sul suo profilo Instagram che ha postato un messaggio che gli è arrivato di una ragazza che ha spifferato ciò che ha visto la sera prima in uno dei locali più in voga di Milano.dicon il rapper Rkomi? «Ciao Amedeo, io lavoro al Just Cavalli e ieri c'era un evento molto figo con tanti nomi della tv, tra cui laDiche era attaccatissima ...