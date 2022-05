Pallanuoto femminile | le convocate del Setterosa | Italia in common training con la Spagna prima dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo la conclusione della post season della Serie A1 di, la Nazionalena si ritrova finalmente al completo al lavoro ad Ostia dal 27 maggio al 9 giugno in vista deidi Budapest, in Ungheria, dal 18 giugno al 3 luglio. Ildel commissario tecnico Carlo Silipo sosterrà anche uncon ladal 6 all’8 giugno, sempre al Polo Acquatico Frecciarossa. Sono venti le azzurreper il raduno, il gruppo verrà ridotto poi in vista della rassegna iridata. LEDELL’Laura Teani (Plebiscito PD) Aurora Condorelli, Claudia Marletta, Valeria Palmieri, Giulia Viacava (L’Ekipe Orizzonte) Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L’Ekipe ...