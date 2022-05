Palermo-FeralpiSalò, raggiunta quota 32709 biglietti venduti: ulteriori tickets… (Di venerdì 27 maggio 2022) Nuovo pienone al "Renzo Barbera" in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro la FeralpiSalò Leggi su mediagol (Di venerdì 27 maggio 2022) Nuovo pienone al "Renzo Barbera" in vista della semifinale di ritorno dei playoff di Serie C contro la

Advertising

Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO SOLERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 3… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOO!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 2 ?? #siamoaquile ??… - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO BRUNORIIIIIIIIII!!!!!!!!! FERALPISALÒ 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ??… - zazoomblog : Palermo verso il ritorno con la FeralpiSalò: domani Baldini in conferenza stampa - #Palermo #verso #ritorno… - ILOVEPACALCIO : Playoff serie C. Palermo-Feralpisalò: le quote dei bookmakers - Ilovepalermocalcio -