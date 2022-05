Palermo, arrestati medico e segretaria per false vaccinazioni Covid (Di venerdì 27 maggio 2022) . L’arresto è avvenuto nell’ambito di indagini già in corso Continuano a Palermo le indagini sulle false vaccinazioni contro il Covid presso l’hub “Fiera del Mediterraneo”. Gli agenti della Digos hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari per Francesca Di Cesare, segretaria di uno studio di medicina di base del capoluogo, e per Salvatore Pepe, medico in pensione. Le accuse sono di corruzione, falso ideologico e peculato. Gli arrestati avrebbero ricoperto il ruolo di “intermediari” tra pazienti che non volevano vaccinarsi e Anna Maria Lo Brano, l’infermiera già arrestata nei mesi scorsi insieme ad altre due persone, uno dei quali leader del locale movimento No vax. Leggi anche: UCRAINA, DRAGHI CHIAMA PUTIN: “NESSUNO SPIRAGLIO DI PACE” In seguito all’analisi ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 maggio 2022) . L’arresto è avvenuto nell’ambito di indagini già in corso Continuano ale indagini sullecontro ilpresso l’hub “Fiera del Mediterraneo”. Gli agenti della Digos hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari per Francesca Di Cesare,di uno studio di medicina di base del capoluogo, e per Salvatore Pepe,in pensione. Le accuse sono di corruzione, falso ideologico e peculato. Gliavrebbero ricoperto il ruolo di “intermediari” tra pazienti che non volevano vaccinarsi e Anna Maria Lo Brano, l’infermiera già arrestata nei mesi scorsi insieme ad altre due persone, uno dei quali leader del locale movimento No vax. Leggi anche: UCRAINA, DRAGHI CHIAMA PUTIN: “NESSUNO SPIRAGLIO DI PACE” In seguito all’analisi ...

