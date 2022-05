Pagelle Giro d’Italia 2022 | Carapaz | Hindley e Landa si equivalgono Nibali in ripresa | Pozzovivo si gestisce

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 maggio 2022)DICIANNOVESIMA TAPPAKoen Bouwman, voto 10: dopo uncostantemente all’attacco, arriva una giornata da incorniciare per l’olandese. Il corridore della Jumbo-Vismo trova il colpaccio: successo di tappa strepitoso in cima al Santuario di Castelmonte e trionfo ormai ufficiale nella classifica degli scalatori. Sarà lui a portare a Verona la Maglia Azzurra. Mauro Schmid, voto 8: eccezionale tutto il giorno, è mancato, anche con un po’ di sfortuna, proprio nel momento decisivo. Il giovane elvetico della Quick-Step Alpha Vinyl non approccia al comando l’ultima curva e si fa chiudere (secondo lui scorrettamente) da Bouwman, dovendosi così accontentare della seconda posizione. Non manca la rabbia al traguardo. Alessandro Tonelli, voto 8: ancora super la ...