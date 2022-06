Pace e sostenibilità, i valori fondanti di una economia con le persone al centro (Di venerdì 27 maggio 2022) Appuntamento a Trento per il confronto sullo sviluppo sostenibile lanciato da Papa Francesco ad Assisi e ora in corso a livello globale con la partecipazione di economisti, imprenditori e giovani Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 27 maggio 2022) Appuntamento a Trento per il confronto sullo sviluppo sostenibile lanciato da Papa Francesco ad Assisi e ora in corso a livello globale con la partecipazione di economisti, imprenditori e giovani

Advertising

serenaindescai : RT @6000sardine: - 6000sardine : - semayilmazgenc : RT @FrancescoEcon: Il messaggio riparte da Assisi. Pace e sostenibilità come valori fondanti di un nuovo modello di relazioni economiche...… - AndreaRicatti1 : RT @FrancescoEcon: Il messaggio riparte da Assisi. Pace e sostenibilità come valori fondanti di un nuovo modello di relazioni economiche...… - FrancescoEcon : Il messaggio riparte da Assisi. Pace e sostenibilità come valori fondanti di un nuovo modello di relazioni economic… -