Oroscopo di Paolo Fox Sabato 28 Maggio 2022 | Scorpione nervoso

(Di venerdì 27 maggio 2022) L’diFox per oggi,28Ariete Questo fine settimana vi vede sotto i riflettori delle stelle con la bella giornata di oggi ma anche di domenica che l’astrologo vi invita a vivere alla grande. Se non sentite questa forza vuol dire che vi siete fermati troppo a riflettere su tutto. E’ vero che c’è stato un grande blocco all’inizio dell’anno ma adesso dovete ripartire, adesso potete agire. Toro Siete alla ricerca di un amore perduto oppure ti sei esposto troppo nel passato rivelando qualche tuo segreto e te ne sei pentito. Forse vi siete fidati troppo di qualcuno e questo fino settimana aiuta un buon recupero, così la giornata di domani porta belle emozioni. Gemelli Questo fine settimana è importante non solo perché domani la Luna sarà nel vostro segno ma anche perché c’è ...

Ancora un fine settimana con l'oroscopo di Paolo Fox domani e dopodomani, con le stelle che ha rivelato nella diretta di oggi, venerdì 27 maggio, del programma del mezzogiorno di Rai2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi.