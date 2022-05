Oroscopo del giorno 27 maggio di Paolo Fox | tutti i segni che devono concentrarsi sull’amore in arrivo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 27 maggio 2022) Izodiacali si affacciano al weekend e, come sempre, c’èFox che nella prima mattinata, a Radio Lattemiele, racconta a tutto lo Zodiaco come sarà questo venerdì prima della pausa settimanale.del27Ariete: grintosi e con la risposta pronta Questo venerdì vede svegliarsi un Ariete “al suo meglio”, diciamo: ci sono nodi da sciogliere e cose da dire che avete deciso di smettere di tenervi dentro. Da parte vostra, dunque, potrebbe volare qualche risposta al vetriolo, perché non avete più intenzione di sopportare cose che non volete. La situazione si appianerà sul finire del weekend.del27Toro: non perdete la pazienza! Oggi vi muovete sulle uova: ci sono indecisioni, tentennamenti e ...