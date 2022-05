Ontologia delle fake news. Il caso del killer di Uvalde

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 27 maggio 2022) La notizia che l’attentatore difosse transgender non è fortemente esagerata, è proprio falsa. Se però sta circolando con un certo successo su canali social più o meno clandestini, e più o meno di estrema destra, non è solo perché viviamo in un’epoca di postverità, in cui a un’affermazione basta apparire incorniciata da uno schermo per diventare vera. È perché lesi basano su un sotterraneo meccanismo di conferma dei pregiudizi per mezzo di generalizzazioni implicite. Dire che ildiè transgender è falso: ma, foss’anche vero (per assurdo) ciò non direbbe nulla sull’evidenza che i transgender siano più propensi a compiere stragi di bambini. Laha invece successo proprio perché rivolta a un pubblico che dà per scontato il ...