Omar Pedrini: buon compleanno al rocker che naviga anche senza vento. Eccolo live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso (Di venerdì 27 maggio 2022) Sabato 28 maggio è il compleanno di Omar Pedrini, l’icona italiana del rock dolce e spirituale. Nei suoi testi, fin dagli storici TIMORIA, c’è sempre stata positività, anche quando raccontavano momenti brutti di deviazione. La sua ricerca nelle filosofie orientali gli ha dato una consapevolezza serena che lo ha fatto davvero navigare anche quando non c’era una filo di vento. Omar è andato oltre persino ai problemi fisici del suo cuore, troppo grande da un lato e poco affidabile nella fisicità. Penso che il modo migliore di augurargli un buon compleanno e inizio di un nuovo cerchio di vita sia quello di proporre integrale l’ultima sua apparizione al Premiato Circo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Sabato 28 maggio è ildi, l’icona italiana del rock dolce e spirituale. Nei suoi testi, fin dagli storici TIMORIA, c’è sempre stata positività,quando raccontavano momenti brutti di deviazione. La sua ricerca nelle filosofie orientali gli ha dato una consapevolezza serena che lo ha fatto davverorequando non c’era una filo diè andato oltre persino ai problemi fisici del suo cuore, troppo grande da un lato e poco affidabile nella fisicità. Penso che il modo migliore di augurargli une inizio di un nuovo cerchio di vita sia quello di proporre integrale l’ultima sua apparizione al...

Advertising

GammaStereoRoma : Omar Pedrini - Lavoro inutile - LorenzaPitozzi : RT @PedriniOmar: Domani 18 Febbraio h17.00 Omar Pedrini parteciperà all'evento per #GiulioRegeni 'GIULIO CONTINUA A FARE COSE' presso il ce… - ezguaitamacchi : Giovedì 26 Maggio - ore 21@Spazio '21' (Via San Fereolo, 24) - LODI - nuovo appuntamento della rassegna 'RITRATTI d… - GammaStereoRoma : Omar Pedrini - Come Se Non Ci Fosse Un Domani - sonikmusicnet : Ora in onda: Omar Pedrini - Sorridimi -