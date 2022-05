“Oltre”, il nuovo album di Mace: ecco la tracklist (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’incredibile successo di OBE, il suo ultimo album in studio certificato doppio disco di platino – lavoro che, anticipato dal singolo diventato iconico La Canzone Nostra con Salmo e Blanco, ha riunito i più importanti nomi della scena musicale italiana lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario artistico nazionale – Mace torna con un disco interamente strumentale dal titolo Oltre, che, pur senza ospitare parole, ripone al centro il tema del viaggio. Come per OBE, il concept del viaggio è da intendersi nel suo potere trasformativo, il superamento dei propri confini: territoriali, fisici, sensoriali. Il nuovo disco di Mace è un invito ad andare Oltre le proprie percezioni, le proprie paure e limiti, il proprio corpo e l’idea che si ha di se stessi. Oltre è ... Leggi su zon (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo l’incredibile successo di OBE, il suo ultimoin studio certificato doppio disco di platino – lavoro che, anticipato dal singolo diventato iconico La Canzone Nostra con Salmo e Blanco, ha riunito i più importanti nomi della scena musicale italiana lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario artistico nazionale –torna con un disco interamente strumentale dal titolo, che, pur senza ospitare parole, ripone al centro il tema del viaggio. Come per OBE, il concept del viaggio è da intendersi nel suo potere trasformativo, il superamento dei propri confini: territoriali, fisici, sensoriali. Ildisco diè un invito ad andarele proprie percezioni, le proprie paure e limiti, il proprio corpo e l’idea che si ha di se stessi.è ...

