Olivera è il nuovo terzino del Napoli: Ecco 5 cose che non sai (Di venerdì 27 maggio 2022) Mathias Olivera, è il nuovo terzino del Napoli. Uruguayano di origine, ha giocato l’ultima stagione in Spagna e ha personalità da vendere. Mathias Olivera è il nuovo terzino sinistro del Napoli, il giocatore in un post ha detto addio al suo ex club: il Getafe. Dopo le visite mediche svolte a Roma, è arrivato il tweet di De Laurentiis a ufficializzare Olivera al Napoli. Poco prima lo stesso presidente del Napoli aveva dato l’annuncio ufficiale anche del riscatto di Anguissa. A giudicare dalla sua storia, Olivera ha personalità da vendere. 5 cose CHE NON SAI SU MATHIAS Olivera Scopriamo insieme 5 curiosità sul nuovo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 27 maggio 2022) Mathias, è ildel. Uruguayano di origine, ha giocato l’ultima stagione in Spagna e ha personalità da vendere. Mathiasè ilsinistro del, il giocatore in un post ha detto addio al suo ex club: il Getafe. Dopo le visite mediche svolte a Roma, è arrivato il tweet di De Laurentiis a ufficializzareal. Poco prima lo stesso presidente delaveva dato l’annuncio ufficiale anche del riscatto di Anguissa. A giudicare dalla sua storia,ha personalità da vendere. 5CHE NON SAI SU MATHIASScopriamo insieme 5 curiosità sul...

Advertising

AlfredoPedulla : #Olivera-#Napoli: manca solo annuncio. #Deulofeu, altri contatti. #Mertens: atteso nuovo vertice - napolipiucom : Olivera è il nuovo terzino del Napoli: Ecco 5 cose che non sai #napoli #OLIVERA #ForzaNapoliSempre… - SportdelSud : ??? Mathias #Olivera è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Napoli: il saluto del suo ex allenatore Quique Sa… - zazoomblog : Le 5 cose che non sai di Olivera il nuovo terzino del Napoli: tatuaggi Harry Potter e una notte in Questura -… - cmdotcom : Le 5 cose che non sai di #Olivera, il nuovo terzino del #Napoli: tatuaggi, #HarryPotter e una notte in Questura… -