Odissea al Cup | cambiano le prenotazioni - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 27 maggio 2022) Se era possibile complicare ancora di più il servizio, ci siamo riusciti, mettendo in difficoltà proprio chi in questi difficili anni ha pagato il prezzo più alto: gli anziani. La protesta viene da ...

Advertising

Nazione_Pistoia : Odissea al Cup: cambiano le prenotazioni -

LA NAZIONE

Da qualche settimana però le cose sono cambiate, come mi hanno con fermato al". "Il portale dell'Asl " spiega " non consente più di utilizzare la ricetta multipla per fissare esami (sia pure con ...Allora vado ale la gentile signora all'ufficio informazioni chiama gli uffici addetti. Il ... Per Erbetta 'un'assurda al mondo d'oggi dove la digitalizzazione dovrebbe consentire al ... Odissea al Cup: cambiano le prenotazioni Le agende Asl bloccate a 15 giorni. Cittadina denuncia: "Costretta a file interminabili per i prelievi domiciliari a mia madre novantenne" ...L’odissea di Nicola Zanchetta ... quindi una serie di incomprensioni con il Cup per riprenotare le visite, poi l’invito dello specialista a portare dei referti aggiornati (quelli a ...