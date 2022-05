Obiettivo Kiev: perché i russi puntano (ancora) alla Capitale (Di venerdì 27 maggio 2022) In questo momento le manovre militari della russia si concentrano in due aree chiave dell’Ucraina: nel quadrante orientale, che comprende l’intero Donbass, e in quello meridionale, più nello specifico lungo la fascia costiera che si estende per tutto il Mar d’Azov fino alla città di Kherson. Eppure c’è chi continua a dirsi preoccupato per un InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 27 maggio 2022) In questo momento le manovre militari dellaa si concentrano in due aree chiave dell’Ucraina: nel quadrante orientale, che comprende l’intero Donbass, e in quello meridionale, più nello specifico lungo la fascia costiera che si estende per tutto il Mar d’Azov finocittà di Kherson. Eppure c’è chi continua a dirsi preoccupato per un InsideOver.

Advertising

Elisa34012803 : RT @liliaragnar: Cosa guida #Varsavia a diventare l'alleata più attiva di Kiev dopo gli Usa? Alcuni credono che la Polonia abbia come obiet… - GermanoDottori : @ali_del_sole Non credo i russi abbiano la forza occorrente per tornare a Kiev o Kharkov. Odessa è ancora un obiett… - Davide19663174 : @Italiano_4ever @carlogubi Kiev non era l'obiettivo principale - TytoAlb82433730 : RT @liliaragnar: Cosa guida #Varsavia a diventare l'alleata più attiva di Kiev dopo gli Usa? Alcuni credono che la Polonia abbia come obiet… - rosaroccaforte : RT @liliaragnar: Cosa guida #Varsavia a diventare l'alleata più attiva di Kiev dopo gli Usa? Alcuni credono che la Polonia abbia come obiet… -