Obi-Wan Kenobi - Volkswagen e non solo | quando l' auto celebra Star Wars

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ai tedeschi, il mondo dipiace da matti: dopo l'indimenticabile spot del piccolo Darth Vader alle prese con la Passat del papà, laha più volte approfittato della Forza (del marketing) per le sue campagne commerciali. E proprio a un cavaliere Jedi è dedicata l'ultima iniziativa della Casa di Wolfsburg, approfittando del lancio planetario della serie Obi-Wan, disponibile su Disney+ dal 27 maggio, proprio nel giorno in cui su Netflix arriva la quarta stagione di Stranger Things, con i giovani eroi e ledi Hawkins. La clip commerciale. Parliamo di una campagna pubblicitaria che non poteva non avere a che fare con una delle sue ultime vetture elettriche, la I.D.Buzz, ispirata all'iconico Bulli: dopo il lancio di un nuovo spot, che vede protagonisti i simpatici droidi C1-P8 ...