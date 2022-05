Obbligo mascherine, verso la proroga per i mezzi di trasporto. A cosa sta lavorando il governo (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 15 giugno scade il decreto che regola l’uso della mascherina per proteggersi dal Covid-19. In questi giorni il governo guidato da Mario Draghi sta decidendo quali disposizioni tenere, a partire dalla mascherina. In un retroscena pubblicato dal Corriere della Sera si legge che da Palazzo Chigi trapela un piano che divide mezzi di trasporto e luoghi pubblici. Al cinema, nei teatri e nelle sale da concerto la mascherina non dovrebbe essere più obbligatoria, su treni, navi e aerei invece l’Obbligo dovrebbe restare anche dopo il 15 giugno. Resta il nodo sulla scuola: al momento le disposizioni prevedono l’uso delle mascherine a scuola fino alla fine dell’anno scolastico, esami di terza media e di maturità compresi. Secondo altre fonti invece la decisione definitiva verrà presa appena prima della ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) Il 15 giugno scade il decreto che regola l’uso della mascherina per proteggersi dal Covid-19. In questi giorni ilguidato da Mario Draghi sta decidendo quali disposizioni tenere, a partire dalla mascherina. In un retroscena pubblicato dal Corriere della Sera si legge che da Palazzo Chigi trapela un piano che dividedie luoghi pubblici. Al cinema, nei teatri e nelle sale da concerto la mascherina non dovrebbe essere più obbligatoria, su treni, navi e aerei invece l’dovrebbe restare anche dopo il 15 giugno. Resta il nodo sulla scuola: al momento le disposizioni prevedono l’uso dellea scuola fino alla fine dell’anno scolastico, esami di terza media e di maturità compresi. Secondo altre fonti invece la decisione definitiva verrà presa appena prima della ...

Advertising

ladyonorato : Dibattito odierno in un Istituto tecnico palermitano. La preside mi interrompe e rimprovera per la mia critica all’… - Corriere : Mascherine obbligatoria su treni, aerei, mezzi pubblici: verso la proroga dopo il 15 giugno - stebellentani : Strafinita. Chi lanciava allarmi per la fine dell’obbligo di mascherine al chiuso dovrebbe scusarsi. Lo faranno? No… - wat22ever : RT @dottorbarbieri: ?????? SI APPRENDE: ALLO STUDIO DEL GOVERNO PROROGA DELL'OBBLIGO DI MASCHERINE DOPO IL 15/6/2022 - graz848 : RT @roxsasso: Medici, dirigenti e due sottosegretari del @MinisteroSalute chiedono di revocare obbligo #mascherine a scuola. Meglio tardi c… -