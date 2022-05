Nuovo naufragio nel Mediterraneo, 76 persone morte al largo di Sfax. Alarm phone: "L'Europa tace" (Di venerdì 27 maggio 2022) Erano partiti in cento su un barcone salpato da Zouara, in Libia. Quando la guardia costiera tunisina è intervenuta, solo 24 naufraghi lottavano ancora contro le onde Leggi su repubblica (Di venerdì 27 maggio 2022) Erano partiti in cento su un barcone salpato da Zouara, in Libia. Quando la guardia costiera tunisina è intervenuta, solo 24 naufraghi lottavano ancora contro le onde

_mrbyte : Nuovo naufragio nel Mediterraneo, 76 persone morte al largo di Sfax. Alarm phone: 'L'Europa tace' - tommicavagna : RT @lawrenceoluyede: La dissociazione come strumento di sopravvivenza è una cosa a cui penso, noi in Italia siamo ormai totalmente anesteti… - lawrenceoluyede : La dissociazione come strumento di sopravvivenza è una cosa a cui penso, noi in Italia siamo ormai totalmente anest… - Luxgraph : Evitato nuovo naufragio di migranti. Salvati in 100 prima che il barcone si rovesciasse #corriere #news #2022… - oelvianna : RT @fanpage: Nuovo naufragio al largo della Tunisia. La Guardia Costiera di Tunisi ha recuperato i corpi di quattro migranti ed è in corso… -