Nuovo Dossier Nutrimi | l' acqua minerale secondo i professionisti della salute

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) -Lete, in collaborazione con, promuove ilsul valore dell'che indaga i sottovalutati aspetti nutrizionali dell'. Milano, 27 maggio 2022–ha condotto un'indagine multi-target nell'ambito di una campagna informativa rivolta aipromossa da?Lete . Oltre 500 gli esperti coinvolti per fare chiarezza sulle proprietà favorevoli alladelle acque minerali: in particolare, rispetto a quanto e come i minerali disciolti in esse possano incidere favorevolmente sullo stato di nutrizione edell'individuo. L'...