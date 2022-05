Nuovo bonus per le imprese agricole e agroalimentari dal 20 settembre: le istruzioni (Di venerdì 27 maggio 2022) Nei prossimi mesi arriverà un Nuovo bonus per le imprese agricole e agroalimentari: l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le istruzioni che preannunciano tutti i dettagli organizzativi e funzionali. Il bonus per le imprese agricole prevede un credito d’imposta diretto a supportare le reti di imprese agricole e agroalimentari che vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Come funzionerà il bonus per le imprese agricole Il provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce ... Leggi su fmag (Di venerdì 27 maggio 2022) Nei prossimi mesi arriverà unper le: l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione leche preannunciano tutti i dettagli organizzativi e funzionali. Ilper leprevede un credito d’imposta diretto a supportare le reti diche vogliono realizzare investimenti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Come funzionerà ilper leIl provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce ...

Advertising

capuanogio : L'#Inter ieri ha incontrato un rappresentante di #Dybala per intrecciare una trattativa. L'idea è un triennale da 5… - Federic86047232 : @LarthRasna @AxlGuidato C'è il bonus. Porti il carro armato vecchio e ti fanno lo sconto sul nuovo, che è smart e ha netflix incorporato. - infoitinterno : Bonus bici 2022/ Guadagnare pedalando: come funziona il nuovo incentivo - radio_m2o : Crisi del personale a Ibiza: un hotel della isla ha offerto 200 euro di bonus ai suoi dipendenti per ogni nuovo imp… - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: L'#Inter ieri ha incontrato un rappresentante di #Dybala per intrecciare una trattativa. L'idea è un triennale da 5,5 più b… -