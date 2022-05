“Nuova pandemia alle porte”. L'infettivologo avverte: bisogna cambiare, strage in incubazione (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ultima preoccupazione degli italiani è il vaiolo delle scimmie. A tranquillizzare i cittadini sui casi di monkeypox ci sono le parole di Giovanni Di Perri, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino: “La situazione dovrebbe sfumare e rientrare nella norma. La scarsa trasmissibilità non dovrebbe generare una propagazione del virus, c'è solo una possibile discriminante, la popolazione scarsamente vaccinata. Nel 1976 il vaiolo è stato dichiarato estinto e nell'1981 sono state sospese le vaccinazioni, proprio per questo con il passare degli anni è aumentato il numero di persone non immunizzate. In ogni caso mi sento di escludere uno scenario come quello generato dal Coronavirus”. “Non - ha detto ancora il professore ad Affari Italiani - viviamo la stessa condizione di spaesamento affrontata durante i primi mesi del Covid. Esiste un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) L'ultima preoccupazione degli italiani è il vaiolo delle scimmie. A tranquillizzare i cittadini sui casi di monkeypox ci sono le parole di Giovanni Di Perri, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino: “La situazione dovrebbe sfumare e rientrare nella norma. La scarsa trasmissibilità non dovrebbe generare una propagazione del virus, c'è solo una possibile discriminante, la popolazione scarsamente vaccinata. Nel 1976 il vaiolo è stato dichiarato estinto e nell'1981 sono state sospese le vaccinazioni, proprio per questo con il passare degli anni è aumentato il numero di persone non immunizzate. In ogni caso mi sento di escludere uno scenario come quello generato dal Coronavirus”. “Non - ha detto ancora il professore ad Affari Italiani - viviamo la stessa condizione di spaesamento affrontata durante i primi mesi del Covid. Esiste un ...

