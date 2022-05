Nuoto | World Series | 16 azzurri convocati per la tappa di Setubal | c’è Paltrinieri

(Di venerdì 27 maggio 2022) E’ stata diramata la lista degli atleti italianiper le(exCup) di. Il primo appuntamento è in Portogallo, a, nel weekend del 28-29 maggio. Si parte con le due 10 km nelle fredde acque dell’Oceano Atlantico, per cui è richiesta la muta, per poi proseguire con il team event. Il percorso sarà di due km ed andrà ripetuto ben cinque volte. Spicca la presenza di Gregorio, che guida la spedizione. Di seguito l’elenco completo dei: Gregorio(Fiamme Oro/Coopernuto), Domenico Acerenza, Andrea Manzi, Mario Sanzullo e Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Pasquale Sanzullo (Carabinieri/CC Aniene), Marcello Guidi (Fiamme ...

