NonSolo.TV intervista Catia Valentini, presidentessa della sezione AID Parma: “Alunni con DSA? Bisogna farli sentire compresi” (Di venerdì 27 maggio 2022) Catia Valentini intervistata da NonSolo.Tv in occasione dell’evento scolastico di sensibilizzazione studenti con DSA Catia Valentini, presidentessa della sezione AID di Parma, Associazione italiana dislessia ha raccontato la sua storia all’evento per sensibilizzare gli Alunni con DSA, tenutosi all’Istituto Tecnico Economico G.B. Bodoni di Parma lo scorso 11 aprile. La sua vicenda permette a chi vive con famigliari, parenti o conoscenti dislessici di trovare un sostegno umano in primis. Per questo noi di NonSolo.tv abbiamo deciso di incontrare Valentini per una breve ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 27 maggio 2022)ta da.Tv in occasione dell’evento scolastico di sensibilizzazione studenti conAID di, Associazione italiana dislessia ha raccontato la sua storia all’evento per sensibilizzare glicon, tenutosi all’Istituto Tecnico Economico G.B. Bodoni dilo scorso 11 aprile. La sua vicenda permette a chi vive con famigliari, parenti o conoscenti dislessici di trovare un sostegno umano in primis. Per questo noi di.tv abbiamo deciso di incontrareper una breve ...

Advertising

VentagliP : RT @katiadiluna16: Ciao raga, lei è Elodie una ragazza che ho intervistato per raccontare la sua storia con la #dislessia e per sensibilizz… - Lucrezia9_9 : RT @katiadiluna16: Ciao raga, lei è Elodie una ragazza che ho intervistato per raccontare la sua storia con la #dislessia e per sensibilizz… - katiadiluna16 : Ciao raga, lei è Elodie una ragazza che ho intervistato per raccontare la sua storia con la #dislessia e per sensib… - zazoomblog : - VentagliP : RT @katiadiluna16: Ho fatto una bella chiacchierata con #beatricelambertini ex di @XFactor_Italia per raccontarmi la sua storia con la #dis… -

“Vite - L’arte del possibile”, l’intervista ad Andrea Illy. VIDEO Sky Tg24 Intervista a Daniele Tassoni, in arte Loonkito, rapper di Martinsicuro Classe 1996, Daniele Tassoni da Martinsicuro è una delle penne più interessanti della scena rap adriatica. Prima con il nome d’arte di Lewi, poi con quello di Loonkito (dal 2021) il giovane truentino ... Classe 1996, Daniele Tassoni da Martinsicuro è una delle penne più interessanti della scena rap adriatica. Prima con il nome d’arte di Lewi, poi con quello di Loonkito (dal 2021) il giovane truentino ...