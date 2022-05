Nonostante le sanzioni, in Italia boom di importazioni di gas e petrolio russo (Di venerdì 27 maggio 2022) Il valore degli acquisti da Mosca pressoché raddoppiati a causa dell'aumento dei prezzi. Stoccaggio record ad aprile e maggio nei serbatoi europei di gas naturale Leggi su tg.la7 (Di venerdì 27 maggio 2022) Il valore degli acquisti da Mosca pressoché raddoppiati a causa dell'aumento dei prezzi. Stoccaggio record ad aprile e maggio nei serbatoi europei di gas naturale

Advertising

LiaQuartapelle : Silvio Berlusconi nel 2015 andò insieme a Putin in Crimea, occupata dalla Russia. Nonostante le sanzioni europee. L… - Ecatetriformis : Gli Stati Uniti hanno registrato un altro record di entrate petrolifere russe. Nonostante le sanzioni, la Russia h… - social_michele : @lantidiota @ailinon80 @Gianl1974 Dare armi sicuramente. Bravi US e GB che danno armi serie. Noi nonostante Draghi… - grancetto : RT @fulgur_semper: Nonostante gli insulti di #DiMaio, le sanzioni, le armi, #Putin, che è un cattivone, ci fornirà il gas. Ora non facciam… - SallyChi2 : @DarioStefano Gli ucraini hanno minato i porti, capra!!!! Il ricatto sarebbe di Putin??? Brucia che il rublo voli n… -