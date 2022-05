"Non va bene". Clamoroso al Milan, festa rovinata: le parole durissime di Paolo Maldini (Di venerdì 27 maggio 2022) Paolo Maldini non usa giri di parole. Dopo la festa scudetto al Milan comncia già a scricchiolare qualcosa. Maldini in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parla del futuro del Milan e soprattutto di quello che potrebbe accadere tra qualche settimana con l'arrivo del fondo RedBird. All'orizzonte potrebbe esserci già un cambio della guardia Clamoroso con Maldini e Massara messi da parte. I due sono in scadenza di contratto e a quanto pare la società non è ancora intervenuta per parlare di rinnovo. E così Maldini alla Gazzetta si sfoga: "C'è da risolvere la questione relativa a Massara e al mio contratto. Siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che il nostro percorso per ciò che è ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022)non usa giri di. Dopo lascudetto alcomncia già a scricchiolare qualcosa.in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parla del futuro dele soprattutto di quello che potrebbe accadere tra qualche settimana con l'arrivo del fondo RedBird. All'orizzonte potrebbe esserci già un cambio della guardiacone Massara messi da parte. I due sono in scadenza di contratto e a quanto pare la società non è ancora intervenuta per parlare di rinnovo. E cosìalla Gazzetta si sfoga: "C'è da risolvere la questione relativa a Massara e al mio contratto. Siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Devo dire che il nostro percorso per ciò che è ...

Advertising

mengonimarco : E mi sa che qualcosa sta già prendendo forma con i maestri musicisti… Se non riuscite a leggere bene le scritte, p… - AntoVitiello : #Kjaer torna in nazionale, non giocherà ma sarà con la squadra danese. 'Sono orgoglioso, lo scudetto con il #Milan… - AlbertoBagnai : I crediti fiscali immobilizzati nei cassetti fiscali dei contribuenti. Oltre cinque miliardi di liquidità inoperosa… - _zenzonelli : RT @matianstan: “io lo conosco bene” “domani mattina mi chiama” “non sto parlando male di lui…ci mancherebbe” - LaGr3ta : RT @FabioFavero3: fidarsi è bene, non fidarsi è esperienza -